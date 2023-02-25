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14 минут назад

Источник: Sony впервые за 1,5 года проведёт огромную презентацию игр для PS5.

Чемпионат.com

Известный инсайдер Джефф Грабб сообщил, что Sony приберегла свои крупные анонсы и демонстрацию больших игр на грядущий PlayStation Showcase, который должен пройти перед летней выставкой E3 2023. Грабб отмечает, что на ивенте компания презентует проекты, которые изначально она планировала показать ещё осенью 2022-го. Но разработчики были к этому не готовы.

Sony впервые за 1,5 года проведёт огромную презентацию игр для PS5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам инсайдера, грядущая PlayStation Showcase будет очень яркой и масштабной, на ивенте компания покажет игры «второй фазы» линейки игр для PlayStation 5. Но точную дату проведения он не раскрыл.

В этом году выставка E3, если её не отменят, должна пройти с 13 по 16 июня. По информации источников издания IGN, от участия в ивенте отказались Sony и Microsoft. А Nintendo уже официально подтвердила, что в этом году она точно пропустит мероприятие.

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