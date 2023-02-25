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11 минут назад

Из Atomic Heart уберут расистский отрывок мультфильма «Ну, погоди!»

Чемпионат.com

В комнатах сохранения игры Atomic Heart есть телевизоры, на которых можно увидеть советский мультсериал «Ну, погоди!». Многие стримеры и журналисты обратили внимание на то, что в двенадцатой серии есть сцена, где присутствует абориген с луком, который похож на расистскую карикатуру. Mundfish пообещала удалить из игры этот фрагмент, потому что его многие геймеры тоже не оценили.

Из Atomic Heart уберут расистский отрывок мультфильма «Ну, погоди!»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Команда Mundfish благодарит авторов PC Gamer за то, что они обратили на это наше внимание. Мы приносим извинения, если классический мультфильм или музыка оскорбила или обидела кого-то. Мы внесём правки во фрагменты, о которых идёт речь.

Отрывок с аборигеном из мультфильма «Ну, погоди!»

Видео доступно на VK. Права на видео принадлежат компании «Союзмультфильм».

Mundfish недавно также пообещала добавить в Atomic Heart настройку поля зрения и регулятор размера субтитров.

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