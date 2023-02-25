Из Atomic Heart уберут расистский отрывок мультфильма «Ну, погоди!»

В комнатах сохранения игры Atomic Heart есть телевизоры, на которых можно увидеть советский мультсериал «Ну, погоди!». Многие стримеры и журналисты обратили внимание на то, что в двенадцатой серии есть сцена, где присутствует абориген с луком, который похож на расистскую карикатуру. Mundfish пообещала удалить из игры этот фрагмент, потому что его многие геймеры тоже не оценили.