В свежем ролике Amnesia: The Bunker показывают приближение монстра

Создатели Amnesia: The Bunker выпустили новый небольшой геймплейный ролик, призванный передать атмосферу беспомощности, когда за тобой охотится некий монстр.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Иногда ничего не предвещает беды, и герой просто исследует очередную комнату... Как вдруг свет выключается, и тебе нужно быстро убегать, пока не стало слишком поздно.

В Amnesia: The Bunker нам предстоит побывать в заброшенном бункере времён Первой мировой войны, будучи далеко не беспомощными: у нас появится как минимум револьвер.