Стали известны подробности новой части Call of Duty

По данным Bloomberg, новая часть Call of Duty, которая выйдет в этом году, продолжит события Modern Warfare 2.

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Activision хочет, чтобы следующая игра ощущалась как полноценная новая часть, заодно расширяя проект из 2022 года — и имела соответствующий ценник. На данный момент авторы планируют перенести в новую Call of Duty карты и режимы из MW2, хотя идеи ещё могут переработать к релизу этой осенью.

Изменения в расписание франшизы внедрили в 2021 году, когда серия не оправдала ожидания по продажам — некоторые представители Activision тогда решили, что студия выпускает полноценные новые части слишком быстро.

Для MW2 изначально запланировали масштабное расширение с одиночной кампанией и картами для мультиплеера — и в результате подобное «дополнение» превратилось в полноценный релиз. Над проектом, как уже было известно, работает Sledgehammer Games.