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1 час назад

Bloomberg: новая часть Call of Duty продолжит события Modern Warfare 2

Игромания.ру

По данным Bloomberg, новая часть Call of Duty, которая выйдет в этом году, продолжит события Modern Warfare 2.

Стали известны подробности новой части Call of Duty
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Activision хочет, чтобы следующая игра ощущалась как полноценная новая часть, заодно расширяя проект из 2022 года — и имела соответствующий ценник. На данный момент авторы планируют перенести в новую Call of Duty карты и режимы из MW2, хотя идеи ещё могут переработать к релизу этой осенью.

Изменения в расписание франшизы внедрили в 2021 году, когда серия не оправдала ожидания по продажам — некоторые представители Activision тогда решили, что студия выпускает полноценные новые части слишком быстро.

Для MW2 изначально запланировали масштабное расширение с одиночной кампанией и картами для мультиплеера — и в результате подобное «дополнение» превратилось в полноценный релиз. Над проектом, как уже было известно, работает Sledgehammer Games.

При этом игра вряд ли получит цифру «3», хотя итоговое наименование пока не раскрывается — рабочим названием новинки выступает «Юпитер». Последнее стало известно благодаря недавней утечке данных у Activision.

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