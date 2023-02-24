В ремейк Resident Evil 4 скоро можно будет сыграть бесплатно

В рамках State of Play компания Capcom представила новый трейлер ремейка Resident Evil 4. В нем разработчики показали режим «Наемников», где нужно проходить уровни на время, убивая врагов и зарабатывая очки.
Его выпустят в качестве бесплатного дополнения после релиза игры.
Также в ближайшее время выйдет демоверсия. Бесплатно попробовать игру появится как минимум на PS4 и PS5. Подробности на данном этапе не раскрываются.
Релиз ремейка Resident Evil 4 ожидается 24 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Вслед за Resident Evil Village игра получит VR-режим для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2.