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43 минуты назад

В ремейк Resident Evil 4 скоро можно будет сыграть бесплатно

Cq.ru

В рамках State of Play компания Capcom представила новый трейлер ремейка Resident Evil 4. В нем разработчики показали режим «Наемников», где нужно проходить уровни на время, убивая врагов и зарабатывая очки.

В ремейк Resident Evil 4 скоро можно будет сыграть бесплатно
Фото: Cq.ruCq.ru

Его выпустят в качестве бесплатного дополнения после релиза игры.

Также в ближайшее время выйдет демоверсия. Бесплатно попробовать игру появится как минимум на PS4 и PS5. Подробности на данном этапе не раскрываются.

Релиз ремейка Resident Evil 4 ожидается 24 марта 2023 года на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Вслед за Resident Evil Village игра получит VR-режим для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR 2.

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