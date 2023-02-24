Starfield после выхода Sons of the Forest снова стала самой желанной в Steam

В начале февраля выживалка Sons of The Forest стала самой желанной игрой в Steam. Вчера игра вышла в раннем доступе, а место самого желанного проекта вновь заняла Starfield.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На втором мсте расположилась Dark and Darker, а третью строчку занимает Party Animals. Конечно, в топе есть и Hollow Knight: Silksong.

Steam

Starfield — масштабная ролевая игра Bethesda, действие которой развернется на разных планетах. Игроки смогут исследовать их, находить что-то интересное, продвигаться по сюжету и выполнять дополнительные активности. Игроки очень ждут проект, поскольку это следующая большая игра компании.