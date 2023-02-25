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37 минут назад

Игра "Hogwarts Legacy" за первые две недели продаж заработала почти $1 млрд

Газета.Ruиещё 3

Компьютерная игра «Hogwarts Legacy» за первые две недели продаж заработала почти $1 млрд, продав 12 млн экземпляров копий, сообщает Variety.

Игра "Hogwarts Legacy" за первые две недели продаж заработала $1 млрд
Фото: Warner Bros. GamesWarner Bros. Games

После запуска на PlayStation 5, Xbox Series X | S и ПК согласно данным, опубликованным Warner Bros. Games 23 февраля, игра заработала $850 млн и эта цифра продолжает стремительно расти.

Это крупнейший глобальный запуск бренда Warner Bros. Discovery. Ролевая игра по мотивам франшизы «Гарри Поттер» также установила рекорд Twitch для однопользовательских игр с 1,28 млн одновременных зрителей на момент запуска.

«Наследие Хогвартса» поражает и процентом вовлеченности игроков, превысив 267 миллионов часов игры в период с момента ее запуска 10 февраля и по 21 февраля. 23 февраля Warner Bros. Games сообщила, что игра побила внутренний рекорд компании с 280 миллионами часов игры.

«Кроме того, в целом увеличилось число поклонников франшизы по всему миру», — говорится в официальном отчете компании.

Игры,Гарри Поттер,
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