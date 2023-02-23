Игроки Virtus.pro вышли в плей-офф ESL Pro League S17 по CS:GO

Российская команда Outsiders (под этим названием из-за санкций выступает состав Virtus.pro) обеспечила себе участие в плей-офф ESL Pro League Season 17 по CS:GO на Мальте.

Пятёрка Джами Jame Али выиграла в двух матчах престижного турнира, не проиграв ни карты — вчера победила монгольскую IHC Esports (16:13, 16:7), а сегодня оказалась сильнее европейской Fnatic (16:14, 16:12).

В всокресенье игроки Virtus.pro встретятся с победителями серии между Cloud9 и G2 Esports. Победитель серии пройдёт сразу в четвертьфинал турнира, а проигравший начнёт выступление в плей-офф с 1/8 финала.