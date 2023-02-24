В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
23 минуты назад

Продажи Hogwarts Legacy за первые две недели перевалили за 12 млн копий

Игромания.руиещё 1

За первые две недели продажи Hogwarts Legacy перевалили за внушительную цифру в 12 млн копий, а общая выручка составила порядка 850 млн долларов.

Продажи Hogwarts Legacy за первые две недели перевалили за 12 млн копий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

При этом данных успехов творению во вселенной «Гарри Поттера» удалось достичь без релиза на консолях прошлого поколения, который состоится позже. В случае PS4 и Xbox One это произойдёт уже 4 апреля, а на Nintendo Switch проект заглянет 25 июля.

Продажи Hogwarts Legacy обошли все предыдущие релизы Warner Bros. Games и поставили рекорды на всех доступных платформах. Кроме того, проект стал самой популярной однопользовательской игрой на Twitch — пик одновременных просмотров на запуске достиг 1,28 млн зрителей.

Ещё ранее стало известно, что пользователи успели наиграть в приключение уже 267 млн часов, а теперь показатели добрались и до 280 млн часов. Кроме того, траффик портала Wizarding World Digital за первые 10 дней февраля подскочил на 300% по сравнению с обычными цифрами по уникальным посетителям.Президент WB Games поблагодарил фанатов за такой тёплый приём и похвалил разработчиков новинки из Avalanche Software. В прошлом сообщалось, что и сама WB теперь рассматривает дальнейшие пути развития франшизы.

Кстати, недавно Empress, как и обещала, взломала защиту проекта — на это ушло менее двух недель. А один из фанатов Hogwarts Legacy решил сделать местные бои похожими на Dark Souls с помощью тематического мода.

Игры,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий