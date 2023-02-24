Продажи Hogwarts Legacy за первые две недели перевалили за 12 млн копий

За первые две недели продажи Hogwarts Legacy перевалили за внушительную цифру в 12 млн копий, а общая выручка составила порядка 850 млн долларов.

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При этом данных успехов творению во вселенной «Гарри Поттера» удалось достичь без релиза на консолях прошлого поколения, который состоится позже. В случае PS4 и Xbox One это произойдёт уже 4 апреля, а на Nintendo Switch проект заглянет 25 июля.

Продажи Hogwarts Legacy обошли все предыдущие релизы Warner Bros. Games и поставили рекорды на всех доступных платформах. Кроме того, проект стал самой популярной однопользовательской игрой на Twitch — пик одновременных просмотров на запуске достиг 1,28 млн зрителей.

Ещё ранее стало известно, что пользователи успели наиграть в приключение уже 267 млн часов, а теперь показатели добрались и до 280 млн часов. Кроме того, траффик портала Wizarding World Digital за первые 10 дней февраля подскочил на 300% по сравнению с обычными цифрами по уникальным посетителям.Президент WB Games поблагодарил фанатов за такой тёплый приём и похвалил разработчиков новинки из Avalanche Software. В прошлом сообщалось, что и сама WB теперь рассматривает дальнейшие пути развития франшизы.