Для Hogwarts Legacy создали хардкорный мод в духе Dark Souls

Для Hogwarts Legacy сделали мод Accio Masochism, значительно усложняющий игру. Моддер посчитал, что бои и другие элементы геймплея в проекте проходят слишком легко, поэтому захотел сделать их похожими на Dark Souls.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Автор модификации называет её «мазохистской». Так, мод усложнит разведение магических животных и их поимку. Также автор поработал над уклонениями — уворачиваться от атак должно быть сложнее. Вдобавок создатель Accio Masochism увеличит цены на различные предметы в магазинах примерно в 2–2,5 раза.

Сложнее станут и бои. Сами враги будут бить быстрее и сильнее, а рябиновый отвар уже не сможет восстанавливать много здоровья. Ещё мод повлияет на таланты, получаемые ресурсы и Выручай-комнату.