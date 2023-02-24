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35 минут назад

Для Hogwarts Legacy создали хардкорный мод в духе Dark Souls

Чемпионат.comиещё 1

Для Hogwarts Legacy сделали мод Accio Masochism, значительно усложняющий игру. Моддер посчитал, что бои и другие элементы геймплея в проекте проходят слишком легко, поэтому захотел сделать их похожими на Dark Souls.

Для Hogwarts Legacy создали хардкорный мод в духе Dark Souls
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Автор модификации называет её «мазохистской». Так, мод усложнит разведение магических животных и их поимку. Также автор поработал над уклонениями — уворачиваться от атак должно быть сложнее. Вдобавок создатель Accio Masochism увеличит цены на различные предметы в магазинах примерно в 2–2,5 раза.

Сложнее станут и бои. Сами враги будут бить быстрее и сильнее, а рябиновый отвар уже не сможет восстанавливать много здоровья. Ещё мод повлияет на таланты, получаемые ресурсы и Выручай-комнату.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Позже игра доберётся до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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