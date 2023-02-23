В Suicide Squad: Kill the Justice League будет много крови, насилия и мата

Рейтинговое агентство Сингапура вынесло вердикт Suicide Squad: Kill the Justice League. Игра получила ограничение M18 за наличие грубой лексики и большого количества насилия.

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В случае получения урона края экрана покроются кровью. Также в открытом мире будут находиться повреждённые тела мёртвых людей. В сюжетных сценах присутствует насилие и чёрный юмор.

В пример приводят момент, подразумевающий отрубание пальца персонажу и последующие шутки вокруг этой ситуации. Отмечают и более жестокие элементы: персонаж с лезвием, вонзённым в шею, вырванное сердце и обезглавленный мужчина.