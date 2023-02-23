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16 минут назад

В Suicide Squad: Kill the Justice League будет много крови, насилия и мата

Игромания.ру

Рейтинговое агентство Сингапура вынесло вердикт Suicide Squad: Kill the Justice League. Игра получила ограничение M18 за наличие грубой лексики и большого количества насилия.

В Suicide Squad: Kill the Justice League будет много крови, насилия и мата
Фото: игроманияигромания

В случае получения урона края экрана покроются кровью. Также в открытом мире будут находиться повреждённые тела мёртвых людей. В сюжетных сценах присутствует насилие и чёрный юмор.

В пример приводят момент, подразумевающий отрубание пальца персонажу и последующие шутки вокруг этой ситуации. Отмечают и более жестокие элементы: персонаж с лезвием, вонзённым в шею, вырванное сердце и обезглавленный мужчина.

Suicide Squad: Kill the Justice League должна выйти 26 мая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Сегодня игру покажут на презентации State of Play. СМИ сообщают, что в проекте появится боевой пропуск с большим количеством косметических предметов.

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