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24 минуты назад

Представлены эротические фигурки близняшек-балерин из Atomic Heart

Газета.Ruиещё 2

Изготовитель коллекционных фигурок по мотивам популярным в гик-культуре франшиз JuishiWan Studio анонсировал новый продукт – парную статуэтку в виде роботов-близняшек из российской игры Atomic Heart. Об этом сообщает издание VGTimes. Фигурка по Atomic Heart представляет собой пьедестал, на которой в эротических позах стоят два антропоморфных робота с внешностью женщин. Одна приобнимет другую сзади и придерживает подругу руками под грудью и в области паха. Отмечается, что фигурки будут выполнены в масштабе 1 к 6. Ожидается, что предзаказы на новинку JuishiWan Studio стартуют уже сегодня, 24 февраля 2023 года. В России покупка близняшек из Atomic Heart обойдется примерно в 15 тыс. руб. По сюжету Atomic Heart, близняшки выступают в роли личных помощниц и по совместительству телохранительниц Дмитрия Сеченова, гениального советского ученого, изобретшего нейрополимер и нейросети "Коллектив 1.0" и "Коллектив 2.0". Экзоскелеты близняшек собраны на основе театральных роботов-балерин. Ранее "Газета.Ru" писала о том, что по мотивам игры Atomic Heart выпустят коллекцию презервативов Vizit.

Представлены эротические фигурки близняшек-балерин из Atomic Heart
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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