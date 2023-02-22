Разработчики рассказали о свежем обновлении Dead by Daylight Mobile

Разработчики мобильной версии Dead by Daylight рассказали о нововведениях в будущем обновлении.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Графику и эффекты в игре улучшат. Это коснётся динамических затенения и освещения, добавят физику одежды и волос. В порядок приведут и общую визуальную составляющую: карты, персонажей.

Не забыли и о новом контенте. Добавят больше возможностей для социального взаимодействия. В игре появятся общий и приватный чаты, а также лобби, которое позволит выжившим общаться друг с другом — в это время маньяк может сменить снаряжение.

Глобальным ивентом станет запуск нового сезонного пропуска, длительность которого составит два месяца. Игроки смогут заработать уникальные косметические предметы и игровую валюту.

Сейчас Dead by Daylight Mobile находится в стадии пререгистрации. На данный момент её прошли больше миллиона игроков. Разработчики разблокировали дополнительные бонусы, а за выполнение простых заданий дадут уникальный костюм для Фенг Мин.