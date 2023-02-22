Появилось больше информации о мероприятии по файтингам EVO 2023

Появилось больше подробностей о крупном мероприятии по файтингам Evolution Championship Series (EVO), которое в этом году состоится в Лас-Вегасе с 4 по 6 августа. Традиционно, пройдёт и турнир, минимальный призовой фонд каждой игры которого составит 25 тысяч долларов.
Основные матчи будут сыграны на территории отеля Mandalay Bay Resort and Casino, а финал состоится в Michelob ULTRA Arena. Регистрация на посещение уже открыта, но также будут доступны и онлайн-трансляции. Организаторы заявили, что в этом году условия для игроков и болельщиков станут лучше.
Объявили доступные дисциплины. Сразиться за звание лучшего бойца можно будет в таких играх, как:
Ранее Capcom анонсировала турнир по Street Fighter 6 с крупным призовым фондом, а Tekken 7 перешла отметку в 10 миллионов проданных копий.