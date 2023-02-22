Появилось больше информации о мероприятии по файтингам EVO 2023

Появилось больше подробностей о крупном мероприятии по файтингам Evolution Championship Series (EVO), которое в этом году состоится в Лас-Вегасе с 4 по 6 августа. Традиционно, пройдёт и турнир, минимальный призовой фонд каждой игры которого составит 25 тысяч долларов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Основные матчи будут сыграны на территории отеля Mandalay Bay Resort and Casino, а финал состоится в Michelob ULTRA Arena. Регистрация на посещение уже открыта, но также будут доступны и онлайн-трансляции. Организаторы заявили, что в этом году условия для игроков и болельщиков станут лучше.

Объявили доступные дисциплины. Сразиться за звание лучшего бойца можно будет в таких играх, как:

Street Fighter 6

Guilty Gear Strive

Marvel vs. Capcom 3

Dragon Ball FighterZ

MELTY BLOOD: TYPE LUMINA

The King of Fighters XV

Tekken 7

Mortal Kombat 11