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57 минут назад

Появилось больше информации о мероприятии по файтингам EVO 2023

Игромания.ру

Появилось больше подробностей о крупном мероприятии по файтингам Evolution Championship Series (EVO), которое в этом году состоится в Лас-Вегасе с 4 по 6 августа. Традиционно, пройдёт и турнир, минимальный призовой фонд каждой игры которого составит 25 тысяч долларов.

Появилось больше информации о мероприятии по файтингам EVO 2023
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Основные матчи будут сыграны на территории отеля Mandalay Bay Resort and Casino, а финал состоится в Michelob ULTRA Arena. Регистрация на посещение уже открыта, но также будут доступны и онлайн-трансляции. Организаторы заявили, что в этом году условия для игроков и болельщиков станут лучше.

Объявили доступные дисциплины. Сразиться за звание лучшего бойца можно будет в таких играх, как:

  • Street Fighter 6
  • Guilty Gear Strive
  • Marvel vs. Capcom 3
  • Dragon Ball FighterZ
  • MELTY BLOOD: TYPE LUMINA
  • The King of Fighters XV
  • Tekken 7
  • Mortal Kombat 11

Ранее Capcom анонсировала турнир по Street Fighter 6 с крупным призовым фондом, а Tekken 7 перешла отметку в 10 миллионов проданных копий.

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