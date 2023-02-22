Для Minecraft вышло дополнение-кроссовер с Mega Man X

Игроков ждёт путешествие по культовым уровням, боевой арсенал Мегамена, состоящий из 9 видов оружия, битвы с эпичными боссами, классические скины и оригинальный саундтрек. Дополнение уже доступно в магазине Minecraft Marketplace.

Напомним, что в этом году также ожидается выход версии Minecraft 1.20, которая порадует игроков различными нововведениями вроде биома с цветущей сакурой, долгожданной системой археологии и новым мобом по имени Нюхач.