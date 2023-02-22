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29 минут назад

CS:GO побила свой рекорд по пиковому онлайну в Steam

Игромания.ру

Согласно SteamDB, пиковый онлайн Counter-Strike: Global Offensive в Steam достиг новых высот. Несколько дней назад в игре одновременно находились 1,324,800 пользователей. Пиковый онлайн за последние 24 часа составил 1,222,001 человек.

CS:GO побила свой рекорд по пиковому онлайну в Steam
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Отметим также, что в последний раз одновременное число игроков CS:GO достигало отметки выше 1,308 тыс в апреле 2020 года.

Counter-Strike: Global Offensive является самым популярным тайтлом в истории Steam по числу игроков. Его показатель превышает показатели Apex Legends, Dota 2, PUBG: Battlegrounds и других популярных проектов.

Кроме того, на сегодняшний день пользователи Steam провели в CS:GO 571,302,009 часов. Игра, напомним, вышла в 2012 году.

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