CS:GO побила свой рекорд по пиковому онлайну в Steam

Согласно SteamDB, пиковый онлайн Counter-Strike: Global Offensive в Steam достиг новых высот. Несколько дней назад в игре одновременно находились 1,324,800 пользователей. Пиковый онлайн за последние 24 часа составил 1,222,001 человек.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Отметим также, что в последний раз одновременное число игроков CS:GO достигало отметки выше 1,308 тыс в апреле 2020 года.

Counter-Strike: Global Offensive является самым популярным тайтлом в истории Steam по числу игроков. Его показатель превышает показатели Apex Legends, Dota 2, PUBG: Battlegrounds и других популярных проектов.