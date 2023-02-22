IGN представило эксклюзивное превью Star Wars Jedi: Survivor

Журналист IGN наиграл в Star Wars Jedi: Survivor около пяти часов и поделился своими впечатлениями в эксклюзивном превью.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Больше всего времени он провёл на планете Кобо, где, помимо продвижения по сюжетной линии, можно заниматься увлекательным исследованием. Тут есть и скрытая пещера, в которой Кэла ждёт «невероятно крутая» битва с боссом, и лагерь рейдеров Бедлама, и комната джедаев с гигантской головоломкой, и много других интересных мест.

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Исследуя мир, Кэл находит сундуки с различными косметическими предметами и получает ценные очки навыков, которые нужны для отдельной прокачки светового меча, Силы, здоровья и не только.

Кобо кажется действительно огромным местом, ориентироваться в котором помогает удобная карта с маркерами, ведущими к неисследованным областям, символами, которые позволяют узнать, какие территории недоступны на текущем уровне Кэла, только что пройденным маршрутом и, конечно же, функцией быстрого перемещения.

IGN также похвалил дизайны уровней и противников, которые создают много увлекательных возможностей для применения Силы на поле боя. Арены с мини-босами, к примеру, всегда наполнены различными предметами, которые можно притягивать и бросать во врагов, оппонентов можно сбрасывать с обрыва, а некоторые противники, пытаясь удержаться от притяжения, втыкают в землю посохи.

Кобо доступна для неоднократного посещения во время игры. На планете можно найти что-то вроде домашней базы Кэла, различных NPC, продавцов и новые приключения.

Кроме Кобо журналист IGN провёл около часа на неназванной планете, которую Кэл посещает вместе с Боде. Это место напоминает более традиционный линейный уровень с платформингом и сложными поединками, который прекрасно смотрелся бы в Jedi: Fallen Order.

В целом игровой опыт на этой планете показался журналисту весёлым, напряжённым и даже жутким — было ощущение, что противники поджидают Кэла за каждым углом. В один момент ему даже пришлось сражаться с несколькими волнами дроидов B1, часть которых представляла особую опасность из-за самоуничтожения.

В Star Wars Jedi: Survivor есть ещё много интересного: комнаты-головоломки, новые способности Кэла, захватывающее развитие сюжета и действительно впечатляющие битвы. Игра выходит 28 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и PC.