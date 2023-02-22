Valve устроила «ловушку» и забанила 40 тыс. читеров в Dota 2

Речь идет о тех игроках, которые были пойманы на использовании стороннего софта для получения нечестного преимущества в игре. Когда Valve поняла, как работают читы, она устроила «ловушку» путем добавления в Dota 2 с актуальным обновлением неких данных, к которым обычные игроки никогда не обращаются — они интересны лишь программам, которыми пользуются читеры. После этого все аккаунты, заподозренные в нечестной игре, были заблокированы.