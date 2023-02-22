По Apex Legends выпустят настольную игру

Electronic Arts и Glass Cannon Unplugged собираются выпустить настольную игру по Apex Legends. Kickstarter-кампания проекта стартует 17 мая.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Apex Legends: The Board Game — это интенсивная тактическая игра с миниатюрами в формате «команда против команды» для 2-4 игроков. Одна сессия будет длиться около часа. Действие игры разворачивается в «захватывающей трёхмерной среде, буквально сошедшей с экранов».

Настолка по Apex Legends находится в разработке уже два года. Её создатели планируют большую дорожную карту с постепенно увеличивающимся количеством контента.