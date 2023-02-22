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47 минут назад

По Apex Legends выпустят настольную игру — Kickstarter-кампания стартует в мае

Игромания.ру

Electronic Arts и Glass Cannon Unplugged собираются выпустить настольную игру по Apex Legends. Kickstarter-кампания проекта стартует 17 мая.

По Apex Legends выпустят настольную игру
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Apex Legends: The Board Game — это интенсивная тактическая игра с миниатюрами в формате «команда против команды» для 2-4 игроков. Одна сессия будет длиться около часа. Действие игры разворачивается в «захватывающей трёхмерной среде, буквально сошедшей с экранов».

Настолка по Apex Legends находится в разработке уже два года. Её создатели планируют большую дорожную карту с постепенно увеличивающимся количеством контента.

Glass Cannon Unplugged известна своими настолками по This War of Mine и Frostpunk. Последней удалось привлечь почти 19 тыс спонсоров и собрать более 2,5 млн долларов. В настоящее время студия также продолжает работать над настолкой по Dying Light.

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