По Apex Legends выпустят настольную игру

Electronic Arts и Glass Cannon Unplugged собираются выпустить настольную игру по Apex Legends. Kickstarter-кампания проекта стартует 17 мая.
Apex Legends: The Board Game — это интенсивная тактическая игра с миниатюрами в формате «команда против команды» для 2-4 игроков. Одна сессия будет длиться около часа. Действие игры разворачивается в «захватывающей трёхмерной среде, буквально сошедшей с экранов».
Настолка по Apex Legends находится в разработке уже два года. Её создатели планируют большую дорожную карту с постепенно увеличивающимся количеством контента.
Glass Cannon Unplugged известна своими настолками по This War of Mine и Frostpunk. Последней удалось привлечь почти 19 тыс спонсоров и собрать более 2,5 млн долларов. В настоящее время студия также продолжает работать над настолкой по Dying Light.