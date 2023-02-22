Взломавшая Hogwarts Legacy хакерша оказалась русской

Хакерша Empress, известная взломами крупных игр, в том числе Hogwarts Legacy, сообщила о своем бане на форуме Reddit, а также раскрыла свою национальность. Об этом Empress написала в своем Telegram-канале.
«Ах да, я раньше не говорила об этом, но я русская, поэтому я на 100% защищена от всех уродов, пытающихся цензурировать мои слова по поводу пиратства или трансперсон/геев», — заявила хакерша.
Она опубликовала скриншот с сообщением о бане, добавив, что «цель достигнута».
«Я буду писать об этом везде и уничтожу репутацию Reddit. Я вам покажу, жалкие трусы!», — добавила Empress.
Хакерша также сообщила, что некоторые пользователи, комментировавшие ее публикации, также были забанены на форуме без объяснения причин.
Empress известна взломом ряда высокобюджетных игр. Последним ее «проектом» стала Hogwarts Legacy — хакерша объявила о работе над взломом 15 февраля. На данный момент «кряк» проходит стадию бета-тестирования.