В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Взломавшая Hogwarts Legacy хакерша оказалась русской

Газета.Ruиещё 2

Хакерша Empress, известная взломами крупных игр, в том числе Hogwarts Legacy, сообщила о своем бане на форуме Reddit, а также раскрыла свою национальность. Об этом Empress написала в своем Telegram-канале.

Взломавшая Hogwarts Legacy хакерша оказалась русской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Ах да, я раньше не говорила об этом, но я русская, поэтому я на 100% защищена от всех уродов, пытающихся цензурировать мои слова по поводу пиратства или трансперсон/геев», — заявила хакерша.

Она опубликовала скриншот с сообщением о бане, добавив, что «цель достигнута».

«Я буду писать об этом везде и уничтожу репутацию Reddit. Я вам покажу, жалкие трусы!», — добавила Empress.

Хакерша также сообщила, что некоторые пользователи, комментировавшие ее публикации, также были забанены на форуме без объяснения причин.

Empress известна взломом ряда высокобюджетных игр. Последним ее «проектом» стала Hogwarts Legacy — хакерша объявила о работе над взломом 15 февраля. На данный момент «кряк» проходит стадию бета-тестирования.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий