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18 минут назад

Angry Birds удалят из Google Play

ТАСС

Финский разработчик компьютерных игр Rovio сообщил во вторник о решении удалить игру Angry Birds из магазина приложений Google Play. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице компании в Twitter.

Angry Birds удалят из Google Play
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы пересмотрели экономическое обоснование Rovio Classics: Angry Birds, и, учитывая ее влияние на наше широкое игровое портфолио, мы решили удалить ее из магазина Google Play в четверг, 23 февраля", - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что после удаления Angry Birds из Google Play загруженная игра продолжит работать на устройствах. Кроме того, компания сообщила, что может переименовать игру в магазине App Store в Red’s First Flight.

Первая версия Angry Birds была выпущена для смартфонов iPhone 11 декабря 2009 года. Задачей пользователей было стрелять из рогатки разноцветными птицами по врагам - зеленым свиньям, расставленным в "замках", которые ломаются от ударов. Уровень считался пройденным после уничтожения всех свиней на игровом поле.

Впоследствии игра была портирована на браузеры, другие мобильные и игровые платформы, в том числе Android. Rovio выпустила более 10 различных дополнений и версий оригинальных Angry Birds.

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