Sony анонсировала новую State of Play с показом «Отряда самоубийц»

Sony анонсировала новую трансляцию State of Play, которая пройдёт 24 февраля в 0:01 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на каналах PlayStation — YouTube и Twitch.

Вполне возможно, что после трансляции Warner Bros. наконец откроет предзаказы на Suicide Squad: Kill the Justice League — новую игру от авторов Batman Arkham. Проект разрабатывается только для PlayStation 5, Xbox Series и ПК и должен выйти в конце мая, однако мы до сих пор не видели внятного геймплея.