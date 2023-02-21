Продавца читов Destiny 2 обязали выплатить Bungie $4,3 млн

Суд обязал площадку по продаже читов AimJunkies выплатить студии Bungie штраф, размер которого составил 4,3 млн долларов.

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Bungie подала жалобу ещё в 2021 году, желая выступить в суде против AimJunkies и её владельца в лице Phoenix Digital.

Предметом споров стали читы по Destiny 2, которые могли приобрести пользователи. В апреле 2022 года иск был частично отклонён, так как Bungie предоставила недостаточно доказательств о том, что программное обеспечение читеров «копирует» работу студии.

Однако в суд передали документы, связанные с нарушением Закона об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Bungie утверждала, что разработчик Джеймс Мэй, создавший программное обеспечение, обошёл ограничения студии и продолжал заниматься этим даже после серии банов в Destiny 2.

Хотя Мэй не работал напрямую с AimJunkies, он был связан с Phoenix Digital — в результате суд признал вину первой стороны и назначил «возмещение ущерба» в размере 4,3 млн, которые должна получить Bungie. Кроме того, сама Bungie рассчитывает пресечь дальнейшую деятельность AimJunkies по отношению к Destiny 2.

Текущие события помогут разработчикам и против обвинений со стороны самой AimJunkies, представители которой утверждали, что студия взломала их данные ради сбора информации для судебного дела. Ранее, кстати, AimJunkies даже предлагала Bungie сотрудничество, но из этой инициативы ничего не вышло.