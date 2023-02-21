Для Assassin's Creed Valhalla вышел последний патч

21 февраля Ubisoft выпустила финальное обновление для Assassin's Creed Valhalla. Патч версии 1.7.0 привнесёт лишь небольшие изменения в игру: авторы исправят несколько визуальных багов и ошибок во внутриигровом магазине.

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Разработчики подчёркивают, что это именно финальный патч для игры, после которого поддержка проекта официально завершится. Судя по всему, после этого команда переключится на другие задачи, включая помощь в разработке новых Assassin's Creed.