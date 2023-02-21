В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Для Assassin's Creed Valhalla вышел последний патч. Поддержка игры завершена

Чемпионат.com

21 февраля Ubisoft выпустила финальное обновление для Assassin's Creed Valhalla. Патч версии 1.7.0 привнесёт лишь небольшие изменения в игру: авторы исправят несколько визуальных багов и ошибок во внутриигровом магазине.

Для Assassin's Creed Valhalla вышел последний патч
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчики подчёркивают, что это именно финальный патч для игры, после которого поддержка проекта официально завершится. Судя по всему, после этого команда переключится на другие задачи, включая помощь в разработке новых Assassin's Creed.

Релиз Assassin's Creed Valhalla состоялся осенью 2020 года. Игра рассказывает об ассасине-викинге по имени Эйвор, который отправляется завоёвывать Англию вместе со своим кланом. Впоследствии для неё вышли два крупных дополнения и полноценный финал, завершающий историю главного героя.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий