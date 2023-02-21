Сделку Microsoft и Activision Blizzard поддержал крупнейший профсоюз США

Крупнейший профсоюз работников связи и средств массовой информации США (CWA) призвал Еврокомиссию одобрить сделку между Microsoft и Activision Blizzard.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Соответствующее письмо было направлено Маргрет Вестагер Хансен, вице-президенту Еврокомиссии. В нём профсоюз предложил признать важность коллективных переговоров и рассмотреть потенциальное положительное влияние сделки на рынок труда в игровой индустрии.

По мнению CWA, слияние между Microsoft и Activision Blizzard предоставит работникам больше возможностей в общении с работодателями, уменьшив влияние последних. Профсоюз также не упустил возможность напомнить Вестагер Хансен о неоднократных жалобах в сторону Activision Blizzard со стороны её сотрудников.

Стоит отметить, что Microsoft уже подписала соглашение о трудовом нейтралитете с CWA, которое гарантирует нейтральность со стороны компании по отношению к профсоюзным организациям.