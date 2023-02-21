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1 час назад

«Весь мир может погибнуть!» Вышел релизный трейлер Atomic Heart

Чемпионат.com

Студия Mundfish выпустила релизный трейлер Atomic Heart, в котором кратко рассказала о сюжетной завязке экшена и показала нескольких важных персонажей, включая бабу Зину.

Вышел релизный трейлер Atomic Heart
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish

События Atomic Heart разворачиваются в альтернативном СССР 1955 года, в котором страна совершила технологическую революцию. Главный герой Сергей Нечаев прибывает на предприятие № 3826 в момент, когда в нём вспыхивает восстание андроидов. Теперь майору необходимо узнать причину сбоя в искусственном интеллекте и остановить машины, тем самым спася человечество.

Atomic Heart уже доступна на ПК и консолях. Критики приняли игру в целом положительно, мы тоже скорее похвалили дебютный проект Mundfish.

Игры,Сергей Нечаев,
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