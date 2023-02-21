Вышел релизный трейлер Atomic Heart

События Atomic Heart разворачиваются в альтернативном СССР 1955 года, в котором страна совершила технологическую революцию. Главный герой Сергей Нечаев прибывает на предприятие № 3826 в момент, когда в нём вспыхивает восстание андроидов. Теперь майору необходимо узнать причину сбоя в искусственном интеллекте и остановить машины, тем самым спася человечество.