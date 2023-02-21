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24 минуты назад

Опубликован новый кинематографичный ролик по российской игре "Смута"

Газета.Ru

На YouTube-канале «Навигатор игрового мира» опубликовали новый ролик исторической экшен-RPG «Смута» от российских разработчиков.

В отрывке показана природа и игровой мир, быт деревенских жителей и поселения, а также осада крепости с поджиганием стен.

Вероятнее всего, ролик позднее будет опубликован и самими разработчиками, студией Cyberia Nova. Не исключено, что в их версии трейлера будут представлены новые сцены.

Согласно синопсису, игра расскажет историю боярина Юрия Милославского, который поспособствует прекращению Смуты и объединению Московской Руси. Действие исторической экшен-RPG будет разворачиваться в начале XVII века.

Ожидается, что релиз «Смуты» состоится до конца текущего года. Выход игры состоится на ПК и консолях. Точные сроки и платформы пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что отечественная игра «Смута» получит еще один грант от «Института развития интернета» (ИРИ).

Игры,Видео,Институт развития интернета,
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