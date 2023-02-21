Представлен геймплей The Expanse: A Telltale Series с комментариями

Авторы The Expanse: A Telltale Series представили расширенную версию недавнего геймплейного ролика, которая сопровождается комментариями со стороны разработчиков.
В видео главная героиня Камина Драммер исследует остатки космического корабля, большая часть команды которого была убита или захвачена в плен местными пиратами. В процессе можно найти не только полезные предметы, но и информацию о погибших. Саму героиню, кстати, озвучивает Кара Джи, исполнившая эту же партию в одноимённом сериале.
В процессе изучения (включая и небольшие полёты в невесомости) Драммер получает сигнал бедствия от своего «коллеги», которому придавило ногу. Авторы отметили, что в очередной раз хотели сделать большой упор на сюжетную составляющую, заодно передав кинематографичное ощущение вселенной.
Перед игроком в этой ситуации встанет выбор — пожертвовать ногой застрявшего героя или потерять ценные ресурсы. В данном случае создатели избавляются от ресурсов, добавив, что герой и команда Камины всё это «запомнит». К примеру, капитан оказался очень расстроен решением героини.
Подобные выборы сюжета должны повлиять не только на игровой процесс, но и сам финал истории. Кроме того, позже показали и взаимодействие Камины с другой участницей команды — персонажи устраивают спарринг, где игроку нужно реагировать на происходящее через QTE. Исход битвы тоже может быть разным.
Ориентировочно сама игра выйдет летом этом года, но более точной даты релиза пока нет.