Представлен геймплей The Expanse: A Telltale Series с комментариями

Авторы The Expanse: A Telltale Series представили расширенную версию недавнего геймплейного ролика, которая сопровождается комментариями со стороны разработчиков.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В видео главная героиня Камина Драммер исследует остатки космического корабля, большая часть команды которого была убита или захвачена в плен местными пиратами. В процессе можно найти не только полезные предметы, но и информацию о погибших. Саму героиню, кстати, озвучивает Кара Джи, исполнившая эту же партию в одноимённом сериале.

В процессе изучения (включая и небольшие полёты в невесомости) Драммер получает сигнал бедствия от своего «коллеги», которому придавило ногу. Авторы отметили, что в очередной раз хотели сделать большой упор на сюжетную составляющую, заодно передав кинематографичное ощущение вселенной.

Перед игроком в этой ситуации встанет выбор — пожертвовать ногой застрявшего героя или потерять ценные ресурсы. В данном случае создатели избавляются от ресурсов, добавив, что герой и команда Камины всё это «запомнит». К примеру, капитан оказался очень расстроен решением героини.

Подобные выборы сюжета должны повлиять не только на игровой процесс, но и сам финал истории. Кроме того, позже показали и взаимодействие Камины с другой участницей команды — персонажи устраивают спарринг, где игроку нужно реагировать на происходящее через QTE. Исход битвы тоже может быть разным.