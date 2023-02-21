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50 минут назад

Кадзуя Мисима разносит арену в новом трейлере Tekken 8

Игромания.ру

Авторы файтинга Tekken 8 представили новый геймплейный трейлер проекта, где Кадзуя Мисима сражается на одной из арен.

Кадзуя Мисима разносит арену в новом трейлере Tekken 8
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В ролике создатели показали основные приёмы и комбо, которые применят популярный персонаж серии, разбираясь с противниками и нанося повреждения местной арене. Кстати, на заднем фоне карты можно оценить смену дня и ночи.

Поначалу герой использует стандартные атаки (с руками и ногами), но затем он активирует свой дьявольский ген, усиливая комбо и превращаясь в летающего рогатого монстра. Казуя стреляет во врага лучом, швыряет противника с воздуха о землю и под конец добивает мощнейшим приёмом.

Саму Tekken 8 разрабатывают для PS5, Xbox Series и PC, а дебютный трейлер проекта показали ещё на презентации State of Play в прошлом году. Кроме того, ранее разработчики рассказали про Нину Уильямс и продемонстрировали её боевые приёмы.

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