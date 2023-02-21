Кадзуя Мисима разносит арену в новом трейлере Tekken 8

Авторы файтинга Tekken 8 представили новый геймплейный трейлер проекта, где Кадзуя Мисима сражается на одной из арен.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В ролике создатели показали основные приёмы и комбо, которые применят популярный персонаж серии, разбираясь с противниками и нанося повреждения местной арене. Кстати, на заднем фоне карты можно оценить смену дня и ночи.

Поначалу герой использует стандартные атаки (с руками и ногами), но затем он активирует свой дьявольский ген, усиливая комбо и превращаясь в летающего рогатого монстра. Казуя стреляет во врага лучом, швыряет противника с воздуха о землю и под конец добивает мощнейшим приёмом.