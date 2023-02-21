Игры Call of Duty будут выходить на платформах Nintendo в течение 10 лет

От обещания к конкретным действиям: Microsoft и Nintendo заключили контракт, согласно которому игры серии Call of Duty официально будут выходить на платформах японской компании в течение 10-ти лет.

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Таким образом, фанаты Nintendo смогут сыграть в новые игры Call of Duty в день их релиза на Xbox, с полным набором функций и контента. Microsoft вновь подчеркнула своё стремление предоставлять больше проектов большему количеству людей, независимо от платформы.