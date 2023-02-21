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46 минут назад

Игры Call of Duty официально будут выходить на платформах Nintendo в течение 10-ти лет

Игромания.руиещё 1

От обещания к конкретным действиям: Microsoft и Nintendo заключили контракт, согласно которому игры серии Call of Duty официально будут выходить на платформах японской компании в течение 10-ти лет.

Игры Call of Duty будут выходить на платформах Nintendo в течение 10 лет
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Таким образом, фанаты Nintendo смогут сыграть в новые игры Call of Duty в день их релиза на Xbox, с полным набором функций и контента. Microsoft вновь подчеркнула своё стремление предоставлять больше проектов большему количеству людей, независимо от платформы.

Напомним, что Sony в своё время предлагался аналогичный контракт на 10 лет по поводу релиза CoD на платформах PlayStation, но та не стала его комментировать.

Игры,Microsoft,
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