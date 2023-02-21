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53 минуты назад

Atomic Heart вышла на ПК и консолях

Чемпионат.com

Долгожданная Atomic Heart от студии Mundfish наконец-то добралась до релиза. Игра уже доступна для покупки для ПК (через VK Play), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Также проект вышел в Game Pass.

Atomic Heart вышла на ПК и консолях
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Действие игры разворачивается в альтернативной версии СССР. По сюжету тайтла, Советский Союз становится одной из ведущих стран мира, а игрокам выпадает роль майора Сергея Нечаева, который должен остановить взбунтовавшихся роботов и спасти страну.

Критики приняли проект в основном положительно, но со многими оговорками. Одни сильно хвалили сюжет и интересных персонажей, другим не понравилась боевая система и открытый мир.

Игры,Сергей Нечаев,
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