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1 час назад

Пиковый онлайн Atomic Heart в Steam уже превысил 23,5 тыс. игроков

Игромания.ру

Atomic Heart вышла в Steam всего несколько часов назад, а её пиковый онлайн уже превысил отметку в 23,5 тыс игроков. На момент написания новости он составляет 23,697 игроков и продолжает расти.

Пиковый онлайн Atomic Heart в Steam уже превысил 23,5 тыс. игроков
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Для сравнения показатели других недавних релизов одиночных игр:

  • пиковый онлайн ремейка Dead Space — больше 25 тыс игроков всего через два часа после релиза;
  • пиковый онлайн Forspoken — 12,579 игроков;
  • пиковый онлайн прошлогодней The Callisto Protocol — 17,580 человек.

Atomic Heart уже доступна на РС, PlayStation и Xbox. Критики в целом приняли новинку тепло, а о впечатлениях «Игромании» от игры можно узнать из свежего обзора.

Кроме того, для просмотра доступны сравнения версий игры для PC, PlayStation 5, Xbox Series и отдельно для консолей PlayStation.

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