Пиковый онлайн Atomic Heart в Steam уже превысил 23,5 тыс. игроков

Atomic Heart вышла в Steam всего несколько часов назад, а её пиковый онлайн уже превысил отметку в 23,5 тыс игроков. На момент написания новости он составляет 23,697 игроков и продолжает расти.
Для сравнения показатели других недавних релизов одиночных игр:
Atomic Heart уже доступна на РС, PlayStation и Xbox. Критики в целом приняли новинку тепло, а о впечатлениях «Игромании» от игры можно узнать из свежего обзора.
Кроме того, для просмотра доступны сравнения версий игры для PC, PlayStation 5, Xbox Series и отдельно для консолей PlayStation.