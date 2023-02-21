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54 минуты назад

В Steam стартовал «Фестиваль загадок» со скидками на детективы

Чемпионат.com

20 февраля в Steam начался «Фестиваль загадок». На протяжении недели в магазине Valve будут скидки на десятки игр, преисполненных духом расследований и раскрытия тайн. Кроме того, геймеров ждут также демоверсии детективных проектов, которые можно будет опробовать абсолютно бесплатно.

В Steam стартовал «Фестиваль загадок» со скидками на детективы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Всего в фестивале принимают участие несколько сотен проектов. Они разделены на 12 категорий: Детектив, Решения с последствиями, Point & Click, Поиск предметов, 2D, Нуар, Расследования, Визуальные новеллы, Социальная дедукция, Головоломки, Хорроры и Кооперативы.

Ознакомиться со всеми предложениями можно на главной странице фестиваля в Steam. Ивент закончится 27 февраля в 21:00 мск.

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