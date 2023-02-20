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18 минут назад

Названа идеальная игровая система для Hogwarts Legacy

Газета.Ru

Команда Digital Foundry, технического подразделения игрового издания Eurogamer, протестировала версии Hogwarts Legacy для разных консолей и посчитала, что на PlayStation 5 новинка выглядит и работает лучше всего.

Названа идеальная игровая система для Hogwarts Legacy
Фото: Газета.RuГазета.Ru

У Hogwarts Legacy есть несколько пресетов графики. Например, в режиме «Производительность» новинка должна работать при разрешении 1440р и частоте кадров 60 FPS. PlayStation 5 удерживает заявленные параметры картинки, Xbox же в сложных сценах скидывает фреймрейт до 48 FPS.

PlayStation 5 дарит игрокам предусмотренную разработчиками графику и в других режимах («Качество», «Качество с рейтрейсингом» и «Сбалансированный»). Просадки случаются лишь при смене сцен, например, при переходе из помещения на улицу и наоборот. Однако даже тогда сброс FPS является незначительным и длится всего пару мгновений.

В свою очередь консоль Microsoft часто сбрасывает и разрешение, и частоту кадров. Острее всего проблема проявляется в режиме «Качество с рейтрейсингом».

Также специалисты Digital Foundry протестировали версию Hogwarts Legacy для консоли Microsoft начального уровня – Xbox Series S. Она имеет три пресета – «Производительность», «Качество» и «Сбалансированный». Во всех случаях параметры картинки заявлены гораздо скромнее, чем на Xbox Series X. Благодаря этому на Xbox Series S новая игра работает более стабильно.

В итоге Digital Foundry назвали Hogwarts Legacy для PS5 идеальной на фоне версий для Xbox. Также эксперты выразили надежду на то, что в будущем Avalanche Software (разработчики Hogwarts Legacy) выпустят патч, который улучшит техническое состояние игры на консолях Microsoft.

Игры,Microsoft,
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