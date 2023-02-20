Atomic Heart оказалась одной из самых предзаказываемых игр 2023 года в РФ

Atomic Heart стала одной из самых предзаказываемых консольных видеоигр в России, вышедших в 2023 году. Об этом сообщает издание «Известия», ссылаясь на данные ретейлера «М.Видео-Эльдорадо».

«М.Видео-Эльдорадо» начал принимать предзаказы на диски с Atomic Heart 10 февраля 2023 года. За неделю по числу предоплат российский шутер обошел другую горячую новинку Dead Space Remake, но уступил абсолютному хиту в лице Hogwarts Legacy.

Отмечается, что физические копии Atomic Heart для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, а также Xbox Series X и S начнут ввозиться в Россию по параллельному импорту в конце марта или начале апреля. Во всех случаях игра будет полностью переведена на русский язык.