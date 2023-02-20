Критики оценили Atomic Heart. Это отличный дебют, хоть и с недостатками

20 февраля спало эмбарго на публикацию рецензий по Atomic Heart. Игра от отечественных разработчиков получила в целом смешанные отзывы от критиков: пресса хвалит визуальный дизайн и сюжет, ругая при этом перегруженность механик, затянутые схватки с противниками и оптимизацию.
На момент публикации заметки средний рейтинг новинки на Opencritic составляет 71 балл из 100.
Так, одну из самых высоких оценок в 8,4/10 поставил редактор издания Xbox Era. По словам автора, Atomic Heart — впечатляющий дебют для российской студии.
Atomic Heart — отличная игра и невероятный дебют для Mundfish, пускай и с некоторыми проблемами. Умное повествование, масштабные декорации, весёлые бои и другие элементы заставляют меня рекомендовать эту игру. Чёрт возьми, она выходит в Game Pass, так что просто оформите подписку и наслаждайтесь этим необычным приключением.
Наименьшую оценку в 4/10 поставил автор портала Twinfinite. Автору не понравился геймплей и сюжет, а больше всего его раздражало техническое состояние Atomic Heart.
В Atomic Heart могли сработать многие элементы, особенно что касается сеттинга и повествования, но этого не произошло. Есть надежда, что Mundfish исправит основные проблемы экшена после релиза, но сейчас игра похожа не на долгожданную революцию, а на ядерную катастрофу.
Мы же в своей рецензии скорее похвалили новинку Mundfish, однако без недостатков в дебютном проекте студии не обошлось. Ознакомиться с нашим обзором можно в следующем материале:
Atomic Heart выходит 21 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.