Tencent не против сделки Microsoft с Activision Blizzard

Как сообщает Dealreporter, по меньшей мере треть китайских компаний выразила обеспокоенность по поводу запланированной сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Представители компаний высказали свои опасения антимонопольному органу Китая, Государственной администрации по регулированию рынка.

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Как стало известно, два китайских оператора поддержали покупку. Одна их них — технологический гигант Tencent. Издания не сообщают, какие аргументы приводят сторонники и противники покупки Activision Blizzard компанией Microsoft.