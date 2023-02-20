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1 час назад

Tencent не против сделки Microsoft с Activision Blizzard

Игромания.ру

Как сообщает Dealreporter, по меньшей мере треть китайских компаний выразила обеспокоенность по поводу запланированной сделки между Microsoft и Activision Blizzard. Представители компаний высказали свои опасения антимонопольному органу Китая, Государственной администрации по регулированию рынка.

Tencent не против сделки Microsoft с Activision Blizzard
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Как стало известно, два китайских оператора поддержали покупку. Одна их них — технологический гигант Tencent. Издания не сообщают, какие аргументы приводят сторонники и противники покупки Activision Blizzard компанией Microsoft.

Как бы то ни было, у Microsoft достаточно сложностей с покупкой даже помимо протестов китайских компаний. Сделка подвергается обширным антимонопольным проверкам в США, Великобритании и Европейском Союзе. На этой неделе собирается провести слушание европейский антимонопольный регулятор.

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