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1 час назад

В Atomic Heart будет отсылка на популярного стримера Вудуша

Чемпионат.com

Известный российский стример Александр Voodoosh Шальчинов во время тематического превью-ивента перед релизом Atomic Heart сообщил, что разработчики сделали отсылку на него внутри игры.

В Atomic Heart будет отсылка на популярного стримера
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Вудуш также сообщил, что он тесно общается с авторами Atomic Heart, а те регулярно смотрят его стримы по Heroes of Might and Magic III.

Я безумно этому горд, хочу уже домой — запустить игру, дойти до этого места. Для меня это просто суперприятно, спасибо ещё разок разработчикам.

Александр Voodoosh Шальчинов — самый известный стример по стратегии Heroes of Might and Magic III. На его канал подписаны более 240 тыс. человек, а онлайн на эфирах превышает 5–7 тыс. зрителей.

Ранее стало известно, что интерес к Atomic Heart перед релизом вырос в четыре раза.

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