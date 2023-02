Спидраннеры объявили бойкот Hogwarts Legacy и играм про Гарри Поттера

Крупная организация по скоростному прохождению игр Games Done Quick объявила, что теперь Hogwarts Legacy и игры про Гарри Поттера не будут представлены на будущих мероприятиях компании.

Стоит отметить, что в списке запрещённых игр есть первая часть God of War, ужастики Five Nights at Freddy's, шутер Ion Fury и не только.