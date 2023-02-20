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1 час назад

Спидраннеры объявили бойкот Hogwarts Legacy и играм про Гарри Поттера

Игромания.ру

Крупная организация по скоростному прохождению игр Games Done Quick объявила, что теперь Hogwarts Legacy и игры про Гарри Поттера не будут представлены на будущих мероприятиях компании.

Спидраннеры объявили бойкот Hogwarts Legacy и играм про Гарри Поттера
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Точной причины не указано, но проекты приравняли к контенту, который администрация считает неприемлемым для трансляции. Вполне возможно, что запрет связан с резкими высказываниями Джон Роулинг. Также представители организации заявили, что список может быть изменён по решению игрового комитета и руководства.

Стоит отметить, что в списке запрещённых игр есть первая часть God of War, ужастики Five Nights at Freddy's, шутер Ion Fury и не только.

GDQ известна за поддержку различных благотворительных фондов. В январе организация провела забеги в Dark Souls 2, Half-Life Alyx и Fallout 3, на трансляции которых удалось собрать более двух миллионов долларов для Фонда профилактики рака.

Ранее разработчики Hogwarts Legacy заявили, что дополнения к игре не планируются. Также компьютерных игроков обрадует новость, что сбор средств на создание русской локализации завершён. Обладатели консолей же могут подобрать для себя оптимальные настройки, прочитав анализ Digital Foundry.

Игры,Гарри Поттер,
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