Спидраннеры объявили бойкот Hogwarts Legacy и играм про Гарри Поттера

Крупная организация по скоростному прохождению игр Games Done Quick объявила, что теперь Hogwarts Legacy и игры про Гарри Поттера не будут представлены на будущих мероприятиях компании.

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Точной причины не указано, но проекты приравняли к контенту, который администрация считает неприемлемым для трансляции. Вполне возможно, что запрет связан с резкими высказываниями Джон Роулинг. Также представители организации заявили, что список может быть изменён по решению игрового комитета и руководства.

Стоит отметить, что в списке запрещённых игр есть первая часть God of War, ужастики Five Nights at Freddy's, шутер Ion Fury и не только.

GDQ известна за поддержку различных благотворительных фондов. В январе организация провела забеги в Dark Souls 2, Half-Life Alyx и Fallout 3, на трансляции которых удалось собрать более двух миллионов долларов для Фонда профилактики рака.