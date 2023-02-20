Спидраннеры объявили бойкот Hogwarts Legacy и играм про Гарри Поттера

Крупная организация по скоростному прохождению игр Games Done Quick объявила, что теперь Hogwarts Legacy и игры про Гарри Поттера не будут представлены на будущих мероприятиях компании.
Точной причины не указано, но проекты приравняли к контенту, который администрация считает неприемлемым для трансляции. Вполне возможно, что запрет связан с резкими высказываниями Джон Роулинг. Также представители организации заявили, что список может быть изменён по решению игрового комитета и руководства.
Стоит отметить, что в списке запрещённых игр есть первая часть God of War, ужастики Five Nights at Freddy's, шутер Ion Fury и не только.
GDQ известна за поддержку различных благотворительных фондов. В январе организация провела забеги в Dark Souls 2, Half-Life Alyx и Fallout 3, на трансляции которых удалось собрать более двух миллионов долларов для Фонда профилактики рака.
Ранее разработчики Hogwarts Legacy заявили, что дополнения к игре не планируются. Также компьютерных игроков обрадует новость, что сбор средств на создание русской локализации завершён. Обладатели консолей же могут подобрать для себя оптимальные настройки, прочитав анализ Digital Foundry.