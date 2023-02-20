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24 минуты назад

Что будет, если использовать Аваду Кедавру на учениках в Hogwarts Legacy

Чемпионат.com

Ещё до релиза Hogwarts Legacy разработчики заявляли, что в игре можно будет использовать непростительные заклинания. Геймеры гадали, как именно будут реагировать персонажи на использование этих заклятий, ведь в игре нет системы морали.

Что будет, если использовать Аваду Кедавру на учениках в Hogwarts Legacy
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Блогер MELOO установил модификацию Target Switch Mod и решил узнать, что произойдёт, если применить Круцио (приносит невыносимую боль) и Аваду Кедавру (моментально убивает) на учеников в стенах Хогвартса. Оказалось, что герои и даже преподаватели не проявлят никаких эмоций на ужасающие проступки игрока.

Видео доступно на YouTube-канале MELOO. Права на видео принадлежат Warner Bros.

В целом подобный исход был очевиден, ведь авторы специально запретили использовать непростительные заклятия на учениках школы. В данном случае помогла бы система морали, чутко реагирующая на поведение главного героя, но авторы решили не наказывать геймеров за их проступки.

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