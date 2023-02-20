Что будет, если использовать Аваду Кедавру на учениках в Hogwarts Legacy

Ещё до релиза Hogwarts Legacy разработчики заявляли, что в игре можно будет использовать непростительные заклинания. Геймеры гадали, как именно будут реагировать персонажи на использование этих заклятий, ведь в игре нет системы морали.

Блогер MELOO установил модификацию Target Switch Mod и решил узнать, что произойдёт, если применить Круцио (приносит невыносимую боль) и Аваду Кедавру (моментально убивает) на учеников в стенах Хогвартса. Оказалось, что герои и даже преподаватели не проявлят никаких эмоций на ужасающие проступки игрока.

Видео доступно на YouTube-канале MELOO. Права на видео принадлежат Warner Bros.