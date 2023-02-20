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49 минут назад

Мод с HD-текстурами для Cyberpunk 2077 выйдет в середине марта

Чемпионат.com

Известный создатель графических модов Halk Hogan, известный по улучшению качества текстур для «Ведьмака 3», назвал дату релиза аналогичной модификации для Cyberpunk 2077. Его проект можно будет скачать уже 12 марта. Вместе с этим автор выпустил новый ролик, в котором показал разницу между оригинальной игрой и его модом.

Мод с HD-текстурами для Cyberpunk 2077 выйдет в середине марта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Halk Hogan. Права на видео принадлежат CD Projekt RED

Как вновь отметил Halk Hogan, улучшенная версия Cyberpunk 2077 окажет минимальное влияние на частоту кадров. Всего моддер переработал больше сотни текстур, при этом стараясь сохранить их оригинальный стиль.

После релиза Cyberpunk 2077 HD Reworked Project автор не планирует останавливаться на достигнутом. Программист уже работает над улучшенными текстурами обновлённого «Ведьмака 3».

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