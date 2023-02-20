Мод с HD-текстурами для Cyberpunk 2077 выйдет в середине марта

Известный создатель графических модов Halk Hogan, известный по улучшению качества текстур для «Ведьмака 3», назвал дату релиза аналогичной модификации для Cyberpunk 2077. Его проект можно будет скачать уже 12 марта. Вместе с этим автор выпустил новый ролик, в котором показал разницу между оригинальной игрой и его модом.