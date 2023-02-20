В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Final Fantasy 16 могут перевести на русский язык

Чемпионат.com

Летом 2023 года состоится релиз Final Fantasy 16 — новой части культовой серии. На днях источники в розничных магазинах России заявили, что у jRPG будет перевод на русский язык: речь идёт именно о субтитрах, а не о полноценной озвучке.

Final Fantasy 16 могут перевести на русский язык
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сама Square Enix информацию пока не подтвердила, однако учитывая недавний перевод и даже дубляж Forspoken, а также отечественную локализацию Final Fantasy 15, такой расклад кажется вполне реальным. При этом японская корпорация почему-то решила не переводить на русский язык ремейк Final Fantasy 7, так что к уверенным заявлениям о локализации будущего проекта пока стоит относиться со скепсисом.

Final Fantasy 16 выйдет 22 июня 2023 года только на PlayStation 5. Ролевой экшен пробудет эксклюзивом платформы как минимум полгода.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий