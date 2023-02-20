Final Fantasy 16 могут перевести на русский язык

Летом 2023 года состоится релиз Final Fantasy 16 — новой части культовой серии. На днях источники в розничных магазинах России заявили, что у jRPG будет перевод на русский язык: речь идёт именно о субтитрах, а не о полноценной озвучке.

Сама Square Enix информацию пока не подтвердила, однако учитывая недавний перевод и даже дубляж Forspoken, а также отечественную локализацию Final Fantasy 15, такой расклад кажется вполне реальным. При этом японская корпорация почему-то решила не переводить на русский язык ремейк Final Fantasy 7, так что к уверенным заявлениям о локализации будущего проекта пока стоит относиться со скепсисом.