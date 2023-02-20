Игроки раскритиковали перезапуск The Settlers от Ubisoft

17 февраля на ПК вышла The Settlers: New Allies — перезапуск серии экономических стратегий «немецкой школы», которым занимаются авторы серии Anno. Ubisoft как будто бы напрочь забыла о релизе собственной игры: у проекта до сих пор нет полноценных обзоров от прессы, зато недавно появились первые отзывы игроков.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На агрегаторе Metacritic средний рейтинг стратегии составляет всего лишь 2,8/10 на основе 38 оценок. Пользователи в основном ругают Ubisoft за копирование идей серии Age of Empires, непримечательную сюжетную кампанию и упрощение механик, которыми серия особенно выделялась.

«Упрощённые механики, ненужные элементы RTS, скучный сюжет в кампании… Не такого перезапуска я ждал».

«Это не новая часть The Settlers. Это блеклая копия Age of Empires».

«Искусственный интеллект в New Allies даже хуже, чем в оригинальной игре 1993 года. Ubisoft уже просто плевать на свои серии, не тратьте на это деньги».

«Чего вы ожидали? Хорошую игру, сделанную авторами, которым не всё равно? Ой, да ладно. Это же игра Ubisoft».

«Это не игра, а какая-то шутка. В ней нет ничего общего с той самой The Settlers».