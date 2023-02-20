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31 минуту назад

Стримерша из Польши отвлеклась на телефон во время вождения и сбила собаку

Газета.Ru

Польская стримерша сбила собаку, или другое животное, когда смотрела в свой телефон и писала сообщения в момент вождения. Этот момент был запечатлен на стриме в феврале и привел к тому, что ее аккаунт заблокировали на Twitch. Об этом рассказывает портал Know your meme.

Стримерша из Польши отвлеклась на телефон во время вождения и сбила собаку
Фото: Газета.RuГазета.Ru

17 февраля в Twitter был опубликован видеоролик из недавнего стрима стримерши Sidneuke на Twitch, в котором девушка находилась за рулем и вела автомобиль. В ролике видно, как она смотрит на свой телефон, проверяя чат своей трансляции, и наезжает на что-то на дороге. Затем она выходит из машины, и слышна звуки, похожие на скуление животного.

Менее чем за сутки видео набрало около 57 тысяч просмотров. В комментариях пользователи возмущались.

«Как можно говорить «Господи, сколько здесь собак», а потом доставать телефон во время вождения? За такое поведение надо отрубать руки», — поделился один из пользователей соцсети.

Позже стало известно, что аккаунт блогера на платформе Twitch был заморожен на неизвестное время. Сообщается, что еще до блокировки девушка успела выложить видео с извинениями и оправданиями.

Что в итоге стало с животным, попавшим под машину, не ясно.

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