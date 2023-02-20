В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
55 минут назад

Returnal стала одним из слабейших релизов Sony на ПК. Онлайн ниже был только у Sackboy

Чемпионат.com

15 февраля до Steam добралась Returnal — бывший эксклюзив PlayStation 5 от авторов Resogun. К сожалению для Sony, рогалик не снискал популярности других крупных релизов компании. Пиковый онлайн игры на площадке Valve составил 6691 человек — это второй худший результат для ПК-портов от японской корпорации.

Returnal стала одним из слабейших релизов Sony на ПК
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хуже Returnal в Steam себя показала разве что Sackboy: A Big Adventure. На пике в неё играли всего лишь 610 человек. Низкие результаты рогалика наверняка связаны в том числе со слабой пиар-компанией проекта: Sony почти не рекламировала порт, а системные требования новинки оказались куда выше других игр издателя.

Самые популярные игры Sony в Steam по пиковому онлайну:

  1. God of War — 73 529 человек.
  2. «Человек-паук» — 66 436 человек.
  3. Horizon Zero Dawn — 56 557 человек.
  4. Days Gone — 27 450 человек.
  5. «Человек-паук: Майлз Моралес» — 13 539 человек.
  6. Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 10 851 человек.
  7. Returnal — 6691 человек.
  8. Sackboy: A Big Adventure — 610 человек.
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий