Опубликован топ лучших зомби-игр в истории по версии IGN

Издание IGN составило свой топ из 25 лучших зомби-игр всех времён. Лидером оказалась Resident Evil 2. Причём именно ремейк игры, а не её оригинал. На втором месте расположилась культовая Left 4 Dead 2.

Также в топе нашлось место для The Last of Us Part 2, оригинальной Resident Evil 4, Day Z, Days Gone и многих других проектов. Есть в топе и стильная Project Zomboid — она на 20-м месте.