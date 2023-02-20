Появился сюжетный трейлер The Last Case of Benedict Fox

Согласно местной мифологии, после окончания Второй мировой войны в США был создан тайный орден, призванный разбираться с различными преступлениями. Однако, судя по всему, что-то в его рядах пошло не так.

Главному герою в лице того самого Бенедикта Фокса предстоит раскрыть секреты его собственного отца, изучая загадочный особняк. На пути ему встретятся различные монстры и странные явления, однако и сам герой, который обладает татуировкой из чернил демона, оказывается не так уж и прост.