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1 час назад

Демоны и загадки в сюжетном трейлере The Last Case of Benedict Fox

Игромания.ру

Создатели приключения The Last Case of Benedict Fox представили новый трейлер проекта, посвящённый его сюжету.

Появился сюжетный трейлер The Last Case of Benedict Fox
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Согласно местной мифологии, после окончания Второй мировой войны в США был создан тайный орден, призванный разбираться с различными преступлениями. Однако, судя по всему, что-то в его рядах пошло не так.

Главному герою в лице того самого Бенедикта Фокса предстоит раскрыть секреты его собственного отца, изучая загадочный особняк. На пути ему встретятся различные монстры и странные явления, однако и сам герой, который обладает татуировкой из чернил демона, оказывается не так уж и прост.

Релиз проекта, вдохновлённого творчеством Лавкрафта, состоится 27 апреля для PC и Xbox.

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