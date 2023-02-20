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Хакерша Empress отчиталась об успешном взломе игры Hogwarts Legacy

Хакерша Empress смогла обойти антипиратскую защиту Denuvo в игре Hogwarts Legacy, что по факту означает официальный взлом игры. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Хакерша Empress отчиталась об успешном взломе Hogwarts Legacy
© Sony

«Время наконец пришло, извиняюсь за то, что заставила вас ждать дольше, чем я изначально планировала», — заявила Empress, объявив о бета-тестировании взломанной версии игры.

По ее словам, она уже набрала необходимое количество добровольцев для теста, поэтому необходимо запастись терпением и ожидать первые результаты.

Изначально Empress утверждала, что сможет взломать защиту Hogwarts Legacy за 10 дней, однако впоследствии заявила о ряде проблем с новой версией Denuvo. Официальный релиз игры состоялся 10 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Empress забанили на Reddit после сообщения о работе над взломом Hogwarts Legacy. Хакерша назвала администраторов форума «отвратительным трусами» и заявила о том, что ей пора искать новую платформу для освещения своей деятельности.

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