Хакерша Empress отчиталась об успешном взломе Hogwarts Legacy

Хакерша Empress смогла обойти антипиратскую защиту Denuvo в игре Hogwarts Legacy, что по факту означает официальный взлом игры. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

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«Время наконец пришло, извиняюсь за то, что заставила вас ждать дольше, чем я изначально планировала», — заявила Empress, объявив о бета-тестировании взломанной версии игры.

По ее словам, она уже набрала необходимое количество добровольцев для теста, поэтому необходимо запастись терпением и ожидать первые результаты.

Изначально Empress утверждала, что сможет взломать защиту Hogwarts Legacy за 10 дней, однако впоследствии заявила о ряде проблем с новой версией Denuvo. Официальный релиз игры состоялся 10 февраля 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.