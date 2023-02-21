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1 час назад

Новый патч для Dota 2 выйдет 6 марта

Чемпионат.comиещё 2

Valve опубликовала новое обращение к сообществу Dota 2, в котором напомнила о предстоящем мэйджоре в городе Лима. Турнир стартует уже 22 февраля и продлится до 5 марта: посмотреть его, как и всегда, можно будет на Twitch и YouTube.

Новый патч для Dota 2 выйдет 6 марта
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Но самое важное сообщение для игроков разработчики оставили в конце: уже 6 марта авторы покажут следующее крупное обновление для Dota 2. Скорее всего, тогда же патч и выйдет, однако в официальном заявлении именно о релизе ничего не говорится. Может быть и такое, что в Valve готовят что-то очень крупное и в первый месяц весны игрокам представят только тизер будущего «Доты».

Так или иначе, пока разработчики предлагают сперва внимательно следить за первым южноамериканским мэйджором в истории Dota 2.

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