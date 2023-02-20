Вышел трейлер The Elder Scrolls Online: Necrom с новым классом Мастер Рун

Создатели The Elder Scrolls Online выпустили свежий трейлер грядущей главы Necrom, в котором рассказали о новом классе Мастер Рун.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроки смогут использовать могущество древних знаков и забытых книг, чтобы творить магию разрушения, восстановления и защиты. Одна из новых способностей, Fate Carver, выглядит как мощный поток энергии и позволяет наносить урон по противникам, находящимся впереди.

Разработчики подчеркнули, что Мастер Рун является универсальным классом и подходит под разные стили игры.