Вышел трейлер The Elder Scrolls Online: Necrom с новым классом Мастер Рун

Создатели The Elder Scrolls Online выпустили свежий трейлер грядущей главы Necrom, в котором рассказали о новом классе Мастер Рун.
Игроки смогут использовать могущество древних знаков и забытых книг, чтобы творить магию разрушения, восстановления и защиты. Одна из новых способностей, Fate Carver, выглядит как мощный поток энергии и позволяет наносить урон по противникам, находящимся впереди.
Разработчики подчеркнули, что Мастер Рун является универсальным классом и подходит под разные стили игры.
Сыграть за новый класс можно будет уже этим летом: The Elder Scrolls Online: Necrom выходит 5 июня на PC, и 20 июня — на PS5, PS4, и Xbox Series и Xbox One.