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51 минуту назад

Свежий трейлер The Elder Scrolls Online: Necrom посвятили новому классу Мастер Рун

Игромания.ру

Создатели The Elder Scrolls Online выпустили свежий трейлер грядущей главы Necrom, в котором рассказали о новом классе Мастер Рун.

Вышел трейлер The Elder Scrolls Online: Necrom с новым классом Мастер Рун
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроки смогут использовать могущество древних знаков и забытых книг, чтобы творить магию разрушения, восстановления и защиты. Одна из новых способностей, Fate Carver, выглядит как мощный поток энергии и позволяет наносить урон по противникам, находящимся впереди.

Разработчики подчеркнули, что Мастер Рун является универсальным классом и подходит под разные стили игры.

Сыграть за новый класс можно будет уже этим летом: The Elder Scrolls Online: Necrom выходит 5 июня на PC, и 20 июня — на PS5, PS4, и Xbox Series и Xbox One.

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